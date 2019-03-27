بالصور.. فريق الاتحاد يصل الرياض

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن وصول الفرق الكروي قبل قليل إلى الرياض، وسيتوجه منها إلى المجمعة.

ويأتي ذلك استعدادًا لملاقاة فريق الفيصلي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما سيؤدي الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب المباراة.