بالصور.. فريق الاتحاد يصل الرياض
كشف نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن وصول الفرق الكروي قبل قليل إلى الرياض، وسيتوجه منها إلى المجمعة.
ويأتي ذلك استعدادًا لملاقاة فريق الفيصلي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما سيؤدي الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب المباراة.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 43 دقيقة
شدو حيلكم يانمور اسيا تري الفيصلي فارس الرهان بالدوري ولا تتخازلو مازلتم مهددين بالهبوط انتم واحد الذي استطاع ان يستميت امام السنومي الازرق وايقافه عند حده وخرج بنقطة ثمينة جدا من فم الاسد