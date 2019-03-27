” العمل ” تكشف عن 4 أهداف من تعديلات خدمات الوزارة في ” نطاقات “

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الستار عن الهدف من مبادرة تعديلات خدمات الوزارة في نطاقات، قائلة إنها تهدف لتحفيز المنشآت لتحسين نطاقها، وحصولها على خدمات أكثر بشكل عادل.

ولفتت الوزارة في مبادراتها لتحفيز القطاع الخاص للتوطين، مبينة أن إتاحة الخدمات الإلكترونية للمنشآت حسب النطاق، يستهدف كل المنشآت.

وأشارت إلى 4 أهداف تعمل عليها في مبادرتها، أبرزها، توفير محفزات للمنشآت للانتقال من نطاق إلى آخر، وزيادة التوطين بالانتقال من مستوى نطاق لآخر، وتشجيع المنشآت للحصول على خدمات أكثر، وإعادة توزيع الخدمات المقدمة على نطاقات المنشآت.