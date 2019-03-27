بالصور.. وافدون يسرقون شركة ببيشة ويخبئون المبلغ في منطقة جبلية

أبها(صدى):

كشفت الجهات الأمنية غموض واقعة سرقة بإحدى الشركات الخاصة بمحافظة بيشة ، إذ أقدم ثلاث وافدون من الجنسية المصرية على سرقة مبلغ يزيد عن ربع مليون ريال وقاموا بتخبئته بصورة مفاجئة .

من جهتها قامت شرطة سد الملك فهد بعمليات البحث والتحري التي أثبتت تورط المتهمين في سرقة مبلغ قدره 252800 ريال ، واعترف احدهم بمكان المبلغ المسروق .

ووثقت بعض الصور لحظة اقتياد رجال الشرطة للمتهم الذي أخرج الأموال المدفونة بين الصخور في منطقة جبلية نائيه ، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم .