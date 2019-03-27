باحثون يؤكدون سلامة أقراص منع الحمل للرجال

واشنطن(صدى):

كشف باحثون من معهد لوس أنجلوس للأبحاث الحيوية، عن اجتياز أقراص منع الحمل للرجال اختبارات السلامة بنجاح، لدى الرجال الأصحاء؛ حيث تحمل اسم “11-beta-MNTDC”، وهي عبارة عن هرمون تستوستيرون معدل، يحتوي على التفاعلات المشتركة لهرمون الذكورة والبروجسترون.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة كريستينا وانغ، المعدة المشاركة في الدراسة: “تشير نتائجنا إلى أن هذا القرص الذي يجمع بين نشاطين هرمونيين معا، سيقلل من إنتاج الحيوانات المنوية مع الحفاظ على الرغبة الجنسية ” ؛ حيث أن الرجال الذين تناولوا الدواء شهدوا انخفاضا في متوسط مستويات هرمون التستوستيرون في الدم، من دون ظهور أي آثار جانبية حادة.

وتعد هذه الآثار قابلة للعكس بعد توقف العلاج، ما يعني أن الرجال يمكنهم تناولها مؤقتا؛ فيما سيستغرق الدواء 60 إلى 90 يوما على الأقل للتأثير على إنتاج الحيوانات المنوية، ما يعني أن فترة 28 يوما في الدراسة، كانت قصيرة جدا بحيث لم تمكن الباحثين من مراقبة تثبيط الحيوانات المنوية بشكل أمثل.