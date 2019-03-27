باحثون يؤكدون سلامة أقراص منع الحمل للرجال
كشف باحثون من معهد لوس أنجلوس للأبحاث الحيوية، عن اجتياز أقراص منع الحمل للرجال اختبارات السلامة بنجاح، لدى الرجال الأصحاء؛ حيث تحمل اسم “11-beta-MNTDC”، وهي عبارة عن هرمون تستوستيرون معدل، يحتوي على التفاعلات المشتركة لهرمون الذكورة والبروجسترون.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة كريستينا وانغ، المعدة المشاركة في الدراسة: “تشير نتائجنا إلى أن هذا القرص الذي يجمع بين نشاطين هرمونيين معا، سيقلل من إنتاج الحيوانات المنوية مع الحفاظ على الرغبة الجنسية ” ؛ حيث أن الرجال الذين تناولوا الدواء شهدوا انخفاضا في متوسط مستويات هرمون التستوستيرون في الدم، من دون ظهور أي آثار جانبية حادة.
وتعد هذه الآثار قابلة للعكس بعد توقف العلاج، ما يعني أن الرجال يمكنهم تناولها مؤقتا؛ فيما سيستغرق الدواء 60 إلى 90 يوما على الأقل للتأثير على إنتاج الحيوانات المنوية، ما يعني أن فترة 28 يوما في الدراسة، كانت قصيرة جدا بحيث لم تمكن الباحثين من مراقبة تثبيط الحيوانات المنوية بشكل أمثل.
فارس[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 52 دقيقة
خروج ماء الرجل. فية صحة لة. كيف. يعطي دواء يمنع خروجة او يقلل منة
خلك طبيعي بكل شي. وترك عنك خرابيطهم
فارس[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 52 دقيقة
خروج ماء الرجل. فية صحة لة. كيف. يعطي دواء يمنع خروجة او يقلل منة
خلك طبيعي بكل شي. وترك عنك خرابيطهم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8673 ] نشر منذ 37 دقيقة
اخي فارس اسعد الله صباحك
حبوب من الحمل ليست كما ذكرت تتسبب في ايقاف المني -انما توقف او تحد او تققلل من انتاج الحيوانات المنويه التي تعد بالملاييين في السائل المنوي ولا لها اي تاثير بالصحه-خروج السائل كما هوا وبنفس الكميه ولا تؤثر الحبوب في باقي مكوناته ابدا وتستمتع الزوجه به كما يستمتع الرجل بخروجه وتدفقه-
لكن الخوف من نتائجها مستقبلا هل تعود الحيوانات كما كانت بعد تركها ام تتسبب في فقدها او اضرار بحكم انها تجربه جديده للرجال-وهل ستعود بعد تثبيطها بدون اضرار-