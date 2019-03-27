خطوات بسيطة للتعامل مع الكعب العالي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحرص الكثير من الفتيات على ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، وخاصة في المناسبات؛ حيث تضفي على مظهرهن الأنوثة، ولكن قد يعانين بسبب الآلام الناتجة عنها أو لعدم اعتيادهن عليها.

وهناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك في تخطي هذه الأشياء، ومنها عليك أخذ خطوات صغيرة وبطيئة مع التأكد من عدم ثني الركبة أكثر من المعتاد، فلا تحاولي أخذ خطوات كبيرة حتى لا تشعري بالتعب، وتخيلي السير في خط شفاف.

ويجب أن تجربي الكعب العالي لمدة يوم كامل بالمنزل، كما أنه عند ارتداء أي حذاء بكعب عالي، أفضل شيء يمكنك فعله لتجنب الشعور بالألم هو الجلوس كلما اتيحت لك الفرصة، سيمنح هذا قدميك بعض الراحة وسيمنح هذا قدميك بعض الراحة وسيمنع زيادة شعورك بالألم.

وفي السياق نفسه، الأحذية ذات الأربطة التي تربط قدميك وكاحلك جيدا هي الأكثر راحة عند ارتدائها، لأنها تمنع قدماك من الانزلاق كثيرا بداخل الحذاء، مما سيقلل نسبة الاحتكاك والألم؛ فيما يجب البدء بكعب صغير ثم ارتداء الكعب الأعلى بعد التعود.