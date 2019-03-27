أسعار النفط متباينة ومخاوف الطلب تلقي بظلالها على التوقعات

وكالات(صدى):

تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع مواصلة برنت صعوده من الجلسة السابقة، لكن المكاسب ظلت محدودة وسط مخاوف متنامية بشأن أثر تباطؤ اقتصادي عالمي على الطلب.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، زاد برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 68.13 دولار للبرميل، ليعوض خسائر سابقة ويقف غير بعيد عن ذروته منذ بداية السنة 68.69 دولار التي بلغها الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 59.91 دولار بعد أن ظلت مرتفعة معظم فترات الجلسة. كان خام القياس الأمريكي صعد 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة.