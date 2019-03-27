رجيم ” روائح الطعام ” .. فقط استنشقي للحصول على وزن مثالي

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن طريقة جديدة للرجيم لا تعتمد على انقاص الطعام وإنما على استنشاق رائحته إذ تحد من الرغبة في تناوله وبالتالي يساعد الأمر في خفض الوزن .

وقالت الدراسة التي أجريت في “جيرمن ريسرش سنتر فور فود كيمستري” أن هناك أطعمة معينة لهذه الطريقة تعمل على خداع الدماغ وكأن الجسم قد تناول الطعام بالفعل ، منها زيت الزيتون حيث ينصح العلماء بإستنشاقه بين الوجبات وإضافته أيضاً للطعام لما يحتويه من أحماض هامة .

كما ينصح العلماء بإستنشاق الثوم والموز والتفاح الأخضر والجريب فروت ويمكن الإستعاضة عن الفاكهة بالفانيليا والنعتاع البري وأي مكون له رائحة نفاذه كالبصل إذ ينهي الشعور بالجوع وإذا قمتي بتناوله فلن يضر نظامك الغذائي .