213 قطعة أرض للمشاركين في أحداث تطهير الحرم المكي قبل 40 عام
أجرت أمانة العاصمة المقدسة أمس الثلاثاء قرعة تخصيص منح أراضي سكنية بمخططات ولي العهد لـ 213 شخص من المشاركين في احداث تطهير الحرم المكي الشريف عام 1400 هـ ، وذلك ضمن الدفعة 211 بموجب الأمر السامي بسرعة تسليم المشاركين القطع المتوافرة لدى الأمانة وفقاً للمساحات المعتمدة بالمخططات .
من جانبه أفاد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويص بإعفاء المشاركين من قيمة الأمتار الزائدة وتزويد وزارة العدل بنسخة من الأمر السامي للإعتماد وإكمال الإجراءات اللازمة ، معرباً عن تقديره وشكره لجميع المسؤلين الذين ساهموا في تنفيذ القرار .
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