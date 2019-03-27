213 قطعة أرض للمشاركين في أحداث تطهير الحرم المكي قبل 40 عام

نايف السالم(صدى):

أجرت أمانة العاصمة المقدسة أمس الثلاثاء قرعة تخصيص منح أراضي سكنية بمخططات ولي العهد لـ 213 شخص من المشاركين في احداث تطهير الحرم المكي الشريف عام 1400 هـ ، وذلك ضمن الدفعة 211 بموجب الأمر السامي بسرعة تسليم المشاركين القطع المتوافرة لدى الأمانة وفقاً للمساحات المعتمدة بالمخططات .

من جانبه أفاد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويص بإعفاء المشاركين من قيمة الأمتار الزائدة وتزويد وزارة العدل بنسخة من الأمر السامي للإعتماد وإكمال الإجراءات اللازمة ، معرباً عن تقديره وشكره لجميع المسؤلين الذين ساهموا في تنفيذ القرار .