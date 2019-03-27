طرق تساعدك في تنظيف الغسالة والحفاظ عليها من الروائح الكريهة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تصدر ” الغسالة ” في بعض الأحيان رائحة كريهة؛ وذلك قد يرجع نتيجة التكلُّس بسبب المواد المتوافرة في الماء أوإهمال تنظيفها من الصابون والأوساخ؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الطرق التي تساعدم في تنظيف ” الغسالة ” .

– إضافة ملعقتان كبيرتان من الـ” بيكينج صودا ” إلى درج الصابون، ثمَّ تُشغَّل الغسالة فارغة.

– يُصبُّ كوب من الخلّ الأبيض في درج مُعطِّر الملابس، ثمَّ تُشغَّل الغسالة فارغة، وذلك على حرارة مرتفعة.

– تهوَّأ الغسالة لساعة، بعد كلِّ غسلة.

– تُجفَّف الغسالة من الداخل والخارج، بعد الفراغ من دورة الغسيل.

– تُنقع الملابس المتسخة بالأتربة خارجًا قبل وضعها في الغسَّالة، حتَّى لا تتجمَّع الأتربة في قعرها.

– يوضع كمٌّ مناسبٌ من مسحوق الغسيل في حوض الغسالة، فتُشغَّل فارغة لدورة كاملة بغية التخلُّص من الرائحة الكريهة

– تُضاف ملعقتان من ملح الليمون إلى درج مسحوق الغسيل، ثمَّ تشغل الغسَّالة فارغة لدورة كاملة.

– تُملأ الغسالة بماء ساخن، ثمَّ يُضاف نصف الكوب من الـ”بيكينج صودا ” وكوبان من الخل الأبيض إليها، فتُشغَّل الغسَّالة.

– تُمسح الغسالة من الخارج بقطعة قماش مبلَّلة، بغية الحفاظ على نظافتها.