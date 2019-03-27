أحمد الفيشاوي يحاول تقليل نفقة ابنته الوحيدة.. والمحكمة ترفض

القاهرة(صدى):

حاول الفنان المصري أحمد الفيشاوي، تخفيض نفقة المأكل والملبس الشهرية المخصصة لابنته الوحيدة لينا، لتقضي محكمة استئناف أسرة القاهرة بتأييد حكم أول درجة، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه شهريًّا نفقة لابنته.

وتلزم الأحكام القضائية الفيشاوي بسداد مبلغ 10آلاف جنيه نفقة بنوعيها، و200 جنيه بدل فرش وغطاء، بينما طلبت الجدة للأم بصفتها الحاضنة، دعوى تطالب فيها بزيادة مبلغ النفقة، لثراء الفنان وامتلاكه شركة للإنتاج السينمائى.

وأشارت إلى أنّ الصغيرة تدرس بدولة انكلترا، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا والقضاء مجددًا بزيادة مبلغ النفقة؛ فيما كان قد حاول التهرب من سداد النفقة بنقل حضانة ابنته لينا إلى والدته الفنانة سمية الألفي، بعد زواج والدتها هند الحناوي، ولكنّ المحكمة قررت نقل الحضانة إلى جدتها لوالدتها بحسب نصوص قانون الأحوال الشخصية المصري.