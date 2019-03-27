توقعات بإيقاف سيارات ” سمارت ” بسبب خسائرها الفادحة

برلين(صدى):

أصبح مستقبل شركة ” سمارت ” للسيارات في خطر حقيقي؛ وذلك في عصر الـ SUV والكروس اوفر والبيك اب، مع انخفاض الاهتمام بالسيارات الصغيرة.

حيث تسبب ذلك في خسائر سنوية ثقيلة لـ ” سمارت ” ، تترارح بين 565 مليون إلى 792 مليون دولار ” 2.1 مليار إلى 2.9 مليار ريال ” .

وبدأ صبر ” دايملر ” ينفذ بعد الجسائر الإجمالية التي سببتها ” سمارت ” لها، فهي خسائر تُقدر بمليارات الدولارات، لذا ظهرت بعض الأنباء التي تم تداولها عن احتمالة اختفاء الشركة كليًا من الصناعة في الأعوام الخمسة القادمة.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر نقلاً عن المدير التنفيذي الجديد لـ ” دايملر ” أولا كالينيوس، أنه ليس له أي تاريخ مع سمارت وليس مترددًا تجاه فكرة إنهاء العلامة عند الحاجة.

يُذكر أنه تم تأسيس ” سمارت ” في عام 1994 قبل إطلاق أول موديلاتها للأسواق في 1998؛ لتصبح علامة فرعية متخصصة في سيارات المدن الصغيرة لدايملر مالكة مرسيدس، وليكون لها حضور في أكثر من 40 دولة حول العالم.