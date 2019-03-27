بعد 20 عامًا..إزالة تعديات مواطنة على حديقة عامة في جدة
أزالت أمانة جدة تعديات على حديقة عامة في حي الشاطئ وذلك بعد مرور 20 عامًا.
وأوضحت مصادر أن المنزل الواقع بحي الشاطئ يعود لأميرة ، في حين أن مساحة الأرض المعتدى عليها بلغت 3 آلاف متر مربع حيث تم ضمها للمنزل وإنشاء حدائق خاصة.
وكانت أمانة جدة أعلنت ،أمس الثلاثاء، أنها خلصت الحديقة العامة من التعدي، بعدما وجه أمين جدة المهندس صالح التركي بإزالة التعديات.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4920 ] نشر منذ 1 ساعة
المهم ازلتوها و ربنا معاكم دا هو الحزم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8672 ] نشر منذ 1 ساعة
من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه
محمد[ عدد التعليقات: 2895 ] نشر منذ 1 ساعة
مسكينة الاميرة على قد حالها وافقر حي حي الشاطي لا بد مراعاتها
ابو شناق[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 24 دقيقة
وان كانت اميييرة تستاهل اللي جاها
معقولة ماعندها مخافة من الله