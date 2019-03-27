بعد 20 عامًا..إزالة تعديات مواطنة على حديقة عامة في جدة

نايف السالم(صدى):

أزالت أمانة جدة تعديات على حديقة عامة في حي الشاطئ وذلك بعد مرور 20 عامًا.

وأوضحت مصادر أن المنزل الواقع بحي الشاطئ يعود لأميرة ، في حين أن مساحة الأرض المعتدى عليها بلغت 3 آلاف متر مربع حيث تم ضمها للمنزل وإنشاء حدائق خاصة.

وكانت أمانة جدة أعلنت ،أمس الثلاثاء، أنها خلصت الحديقة العامة من التعدي، بعدما وجه أمين جدة المهندس صالح التركي بإزالة التعديات.