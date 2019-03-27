زائر يطعن صديقه بسبب خلاف على إضاءة الغرفة!

أبوظبي(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، قرارًا بالسجن 7 أعوام بحق عامل طعن صديقه حتى الموت، بسبب خلاف على إضاءة الغرفة، والحديث في الجوال بصوت مرتفع، على الرغم من أن المجني عليه استضافه في غرفته.

وكان المتهم آسيوي الجنسية، قد قدم إلى دبي بتأشيرة زيارة قبل يومين من ارتكاب الجريمة، واستضافه عامل من جنسيته نفسها في سكن العمال الذي يقيم فيه.

وحضر المتهم ليلة الواقعة متأخراً من الخارج ومخموراً، وبمجرد دخوله الغرفة التي حل بها ضيفاً أضاء الأنوار، على الرغم من نوم العمال فيها، وبدأ يتحدث في الهاتف بصوت مرتفع، حتى أيقظ صديقه من النوم.

وطلب الصديق منه التزام الهدوء، ومراعاة الموجودين في الغرفة، وإغلاق الإضاءة، لكنه تجاهل الطلب، وواصل الإزعاج بطريقة سيئة، ما أثار غضبه، وتصاعد الموقف بينهما، ودبّت مشادة كلامية، ثم اشتباك، دفع الصديق إلى طرد المتهم خارج السكن.

وهاجم المتهم العمال المتواجدين بالغرفة، ما دفع المجني عليه إلى اللحاق به، واشتبكا بالأيدي، ففتح المتهم حقيبته وأخرج سكيناً، ثم طعن المجني عليه.