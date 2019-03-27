قاصرون بريطانيون يشعلون النار بمدرسة إسلامية ويمزقون المصاحف

لندن(صدى):

شهدت مدينة نيوكاسل البريطانية، أمس الثلاثاء، واقعة اعتداء على مدرسة إسلامية نفذها قاصرون.

وكان 6 قاصرين قد دخلوا مسجد المدرسة، وقاموا برش مواد إشعال ،وتحطيم النوافذ وتمزيق المصاحف، ثم فروا هاربين.

وأشار مدير المدرسة، إمام عبد المحيط أن منفذي الهجوم كانوا يتحدثون بين بعضهم حول ” الإرهابيين المسلمين ” ،ويطلقون نكات عنصرية ومسيئة.

وأوضح المدير أن هذا الاعتداء هو الثاني من نوعه ضد المدرسة خلال شهرين، معربًا عن قلقه إزاء تعرضها لاعتداءات أكبر مستقبلًا، باعتبارها المدرسة الإسلامية الوحيدة في شمالي البلاد.