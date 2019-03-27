تصفيات يورو 2020..إيطاليا تمطر شباك ليشتنشتاين بسداسية نظيفة

طلال الغامدي(صدى):

سحق المنتخب الإيطالي ضيفه ليشتنشتاين 6 – صفر ، أمس الثلاثاء ،في الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة لتصفيات يورو 2020.

وواصل المنتخب الإيطالي توهجه تحت قيادة مدربه روبرتو مانشيني وسجل انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات القارية.

ويتصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط يليه منتخب اليونان في المركز الثاني بـ4 نقاط بفارق الأهداف عن البوسنة والهرسك وتأتي فنلندا في المركز الرابع بـ 3 نقاط فيما تتذيل ارمينيا وليشتنشتاين المجموعة بلا رصيد من النقاط.