فوساتي يوضح سبب هبوط مستوى السومة ودجانيني

نواف السالم(صدى):

صرح الأوروغوياني فوساتي، مدرب الأهلي، بأنه وجد اللاعبين متعبين، ويعانون من الإصابات بعد أن تولى المسؤولية الفنية في فبراير الماضي.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن كل من دجانيني تافاريس، وعمر السومة، لم يكونا على وضعهما المثالي، قائلا: ” كلاهما يعانيان من بعض المشكلات ما أجبرني على وضعهم في دكة البدلاء، وعلينا أن نكون حذرين معهم ” .

وأشار إلى أن كلا اللاعبين لديهما مشكلات صحية بسيطة عندما يلعبان بشكل متتالي ويمكن أن يتطور الأمر، مضيفا: ” هما يعرفان أسباب هبوط مستوياتهما ” .

وأضاف: ” لو كنت مع الأهلي منذ بداية الموسم كنت سأفكر في الفوز باللقب، أما بالنسبة للكأس يتواجد الفريق في ربع النهائي، ونطمح للفوز بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، ونستطيع الفوز على الهلال في مواجهة الإياب بجدة ” .