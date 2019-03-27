العويشر عن رقصة الدودة: ” هذه طريقتي التي أفرح بها ولم أستفز أحد “

ماجد محمد(صدى):

أكد عبدالله العويشير حارس فريق أحد ،أنه لم يقصد استفزاز جمهور الهلال بعد احتفاليته بـ ” رقصة الدودة ” .

وقال العويشر في تصريحاته لـ ” في المرمى ” : ” لم أكن أساساً أحاول استفزازهم، بل اخترت ذلك المكان لأن الكاميرا كانت موجهة نحوي ولم أنتبه لوجود أي جماهير حول المدخل ” مؤكدًا أن هذه طريقته في الاحتفال.

وأوضح أن الطبيب أخذه مباشرة إلى غرفة الملابس خوفاً عليه من الجماهير، مضيفًا: ” عندما دخلت غرفة الملابس سمعت طرقاً على الباب وقال لي الطبيب أن من كانوا يلحقون بنا هم من فعلوا ذلك، ورفض خروجي من الغرفة للحديث مع الإعلام بعد المباراة خوفاً من الاشتباكات ” .

وأضاف: ” أنا بريء من الاحداث التي أعقبت المباراة، أما عن النصر فلم يعد بيني وبين النادي أي تواصل منذ تركته ” .

يذكر أن التعادل السلبي كان قد خيم على مباراة الهلال وأحد، على استاد جامعة الملك سعود، في إطار مؤجلات الجولة الـ24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

اقرأ أيضًا: