بالفيديو.. تعليم المهد تعلق على فيديو لطالب في مدرسة ” ثرب ” : ” كان يمزح “

نايف السالم(صدى):

علقت إدارة تعليم المهد، على مقطع فيديو، لأحد الطلاب وهو ينتقد مدرسة ” ثرب ” قائلًا : ” لا إدارة ولا وكيل ولا مدير ولا هم يحزنون “.

وقالت الإدارة : إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول فنود أن نوضح أن مدير التعليم قد وجه بتشكيل لجنة للشخوص على المدرسة والتأكد من ” مقطع الفيديو “.

وأضافت : وتبين للجنة أن القائد كان في زيارة فنية لأحد المعلمين بالصف الثاني المتوسط في الحصة الخامسة وكذالك تواجد وكيل المدرسة في المعمل مع طلابه في الحصة الخامسة أيضًا.

وتابعت : وأشارت اللجنة أن الطالب استغل انشغالهما وقام بالتصوير مازحًا بقصد إرساله إلى قروب زملائه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.