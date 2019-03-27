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بالفيديو.. تعليم المهد تعلق على فيديو لطالب في مدرسة ” ثرب ” : ” كان يمزح “

بالفيديو.. تعليم المهد تعلق على فيديو لطالب في مدرسة ” ثرب ” : ” كان يمزح “
نايف السالم(صدى):

علقت إدارة تعليم المهد، على مقطع فيديو، لأحد الطلاب وهو ينتقد مدرسة ” ثرب ” قائلًا : ” لا إدارة ولا وكيل ولا مدير ولا هم يحزنون “.

وقالت الإدارة : إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول فنود أن نوضح أن مدير التعليم قد وجه بتشكيل لجنة للشخوص على المدرسة والتأكد من ” مقطع الفيديو “.

وأضافت : وتبين للجنة أن القائد كان في زيارة فنية لأحد المعلمين بالصف الثاني المتوسط في الحصة الخامسة وكذالك تواجد وكيل المدرسة في المعمل مع طلابه في الحصة الخامسة أيضًا.

وتابعت : وأشارت اللجنة أن الطالب استغل انشغالهما وقام بالتصوير مازحًا بقصد إرساله إلى قروب زملائه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


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