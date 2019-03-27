بالفيديو.. ” المصلح ” حكم زكاة الذهب الملبوس يتوقف على حقيقة الاقتناء

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم زكاة الذهب الملبوس.

وقال الشيخ خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إنه إذا كان متخذ للبس لا للادخار، فهذا يأخذ حكم حلي الزينة.

وأضاف ” المصلح “: ” أما إذا كانت أخذته مدخرًا لأموالها؛ بمعنى أنها تحفظ به ما لديها من نقد، وتلبسه أحيانًا، فهذا مدخر، ولبسه على وجه عارض لا يخرجه من الإدخار. ”

واختتم: ” فالعبرة بحقيقة الاقتناء هل اقتنته للزينه فهو يندرج في حلي الزينة، ولو كانت لا تلبسه إلا بين سنة وآخرى. ”