مكافحة المخدرات : هنا أسماء المقبولين نهائياً لوظيفة ” جندي “

نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المقبولين نهائياً على وظيفة جندي.

وطالبت جميع المقبولين بمراجعة لجنة القبول والتسجيل في مبنى التخطيط والتطوير بمكافحة المخدرات بمدينة الرياض وفق الموعد والتاريخ المحدد لكل متقدم مع إحضار المستندات الموضحة أدناه.

وأوضحت ان المستندات المطلوبةهي : إحضار أصل الهوية الوطنية، وعدد 6 صورة شخصية [6*4] مكشوفة الرأس، وكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية خلف الصورة.

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