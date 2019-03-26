حقيقة سياسة المراحل بين المملكة وتونس تاريخيًا

نايف السالم(صدى):

تحفظ الدولة التونسية الحديثة كلمات مهمة يصرّ على ذكرها الرئيس التونسي الأشهر الحبيب بورقيبة، وهي ترتبط بالامتنان للدور السعودي في تلك المرحلة التاريخية لبناء تونس واستقلالها عن الاحتلال الفرنسي.

وأوضح الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي، أن الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قال لبورقيبة بعد أن قدّم دعمه لجيش التحرير الوطني: “ لا تفعل مثل بقية العرب.. العرب يتجاهلون الخلافات ثم ينهزمون لمواجهة فرنسا، عليك بخطة الكر والفكر، واعتماد المراحل من أجل إرهاقها. ”

حقيقة “ سياسة المراحل “:

تم تأسيس، من بعد وصول تلك الكلمات إلى عقل الزعيم التونسي الراحل بورقيبة، ما عُرف في تونس بـ ” سياسة المراحل ” ، التي اتسّمت بها الكثير من ملامح التجربة التونسية “ البورقيبية ” في مرحلتي الكفاح وحُكم وبناء الدولة بعد الاستقلال في عام 1956.

وظهرت سياسة المراحل كممارسة موضوعية على الساحة السياسية التونسية، منذ حركة الشباب التونسي، وأضحت بالتالي السمة المميزة لأسلوب عمل الحزب الحر الدستوري الجديد في مختلف مراحل التحرير الوطني في تونس، إلى أن تحقّق تحقيق الاستقلال في مارس 1956.

وتعد من أهم مميزات “ سياسة المراحل ” التي انتهجها بورقيبة ورفاقه، أنها تنطلق من القراءة الموضوعية للواقع، والدراسة المعمَّقة لموازين القوى على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تتجنّب المغامرة وتمزج بين المقاومة والعمل السياسي.

حكمة سياسية للمؤسس:

يشهد التاريخ الحديث أن الملك عبدالعزيز انتهج سياسة خارجية حكيمة، جنّبت المملكة تداعيات الحروب العالمية والنفوذ الاستعماري.. وارتكزت تلك السياسة على “ استقلالية الموقف ” من الأحداث، ودعم الوحدة العربية، والتعاون الدولي بما يخدم احتياجات المجتمع التنموية، ومن الأدلة التي لا يمكن إغفالها عن اهتمام الملك عبدالعزيز بالسياسية الخارجية، أن وزارة الخارجية هي أول وزارة يتم إنشاؤها في المملكة، بعد أن اتخذت الإدارات المكلفة بالإشراف على العلاقات الخارجية أشكالًا مختلفة تنهض وفقًا لنهضة علاقات الملك عبدالعزيز بالعالم الخارجي، وفقًا لتطور الأحداث العالمية.

وفي بداية تأسيس دولته، كان الملك عبدالعزيز يتولى الإشراف على الشؤون الخارجية بنفسه، وكان يوفد من ينوب عنه في إتمام اللقاءات الدولية.