طريقة التعامل مع حماتك المنافقة

أميرة خالد(صدى):

تعتبر الحماة المنافقة من أسوأ أنواع الحموات على الإطلاق؛ لذلك إليكِ طريقة التعامل.

يجب على الزوجة الحذر كل الحذر من الحماة المنافقة، ويعد التجاهل أفضل طريقة للنجاة منها ومن نفاقها وغدرها، وأن يكون التعامل معها في حدود الواجب والإحترام، لأن نفاقها وكل صفاتها السيئة لا تعطي الحق للزوجة بعدم احترامها.

كما يجب تجنب تبادل أطراف الحديث معها، وفِي أي موضوع لأنها قد تتسب في دخول الزوجة في مشاكل جمة بنفاقها للآخرين من خلال إنخراطها في المواقف السيئة معها.

ولا تخبر الزوجة حماتها المنافقة بأي سر من أسرارها، ولا بأن تطلعها على أي آراء أو تفاصيل لها، حتى لا تدخل نفسها في دائرة مغلقة من المشاكل والتأويلات بسبب حماتها المنافقة، فمن الأفضل أن تحتفظ الزوجة بأسراراها وبأسرارها الزوجية لتكون لها حياة هادئة بعيدة عن التدخلات والآراء المنافقة التي لها أن تزعزع استقرارها وتعدم أمانها.