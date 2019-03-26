بالفيديو.. طارق الحبيب : إذا أردتم معالجة إرهابي فلا تناقشوه في قناعاته

عادل الحربي(صدى):

طرح البروفيسور طارق الحبيب، طريقة لمعالجة أفكار ومعتقدات الإرهابي، قائلًا : إذا أردتم معالجة إرهابي؛ فلا تناقشوه في قناعاته، وإنما ناقشوه في طريقة وتسلسل أفكاره.

وقال الحبيب خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” : إذا وجدت في نفسك امتناعا عن التفكير داخل نطاق الجماعة.. فاعلم أنك مشروع متطرف.

وأضاف : أقدم أجمل تحية لحكومة ومسلمي نييوزيلندا، في طريقة تعاملهم الحكيمة الرزينة التي جعلوا فيها انفعالاتهم تبعا لعقولهم وحكمتهم.