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بالفيديو.. طارق الحبيب : إذا أردتم معالجة إرهابي فلا تناقشوه في قناعاته

بالفيديو.. طارق الحبيب : إذا أردتم معالجة إرهابي فلا تناقشوه في قناعاته
عادل الحربي(صدى):

طرح البروفيسور طارق الحبيب، طريقة لمعالجة أفكار ومعتقدات الإرهابي، قائلًا : إذا أردتم معالجة إرهابي؛ فلا تناقشوه في قناعاته، وإنما ناقشوه في طريقة وتسلسل أفكاره.

وقال الحبيب خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” : إذا وجدت في نفسك امتناعا عن التفكير داخل نطاق الجماعة.. فاعلم أنك مشروع متطرف.

وأضاف : أقدم أجمل تحية لحكومة ومسلمي نييوزيلندا، في طريقة تعاملهم الحكيمة الرزينة التي جعلوا فيها انفعالاتهم تبعا لعقولهم وحكمتهم.


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