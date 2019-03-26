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بالفيديو.. طاقم شباب ينفذ صيانة خطوط الضغط العالي دون فصل التيار

بالفيديو.. طاقم شباب ينفذ صيانة خطوط الضغط العالي دون فصل التيار
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طاقم شباب سعودي ينفذون صيانة خطوط الضغط العالي دون فصل التيار، وذلك عبر تقنيات معينة.

ونشرت ” السعودية للكهرباء ” المقطع تحت عنوان “ هكذا تكون الصيانة الحية على المجال الكهربائي لخطوط النقل جهد 380.000 فولت ” .

وبيَّن الفريق أن إجراءات السلامة تتمثل في المعدات الخاصة للدخول إلى المجال الحي، وملابس خاصة يتم اختبارها قبل العمل وهل مناسبة أم لا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 70371 ] نشر منذ 29 دقيقة

قواكم الله وحفظكم من الخطر المحيط بكم ,, آمين ,,

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