بالفيديو.. طاقم شباب ينفذ صيانة خطوط الضغط العالي دون فصل التيار

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طاقم شباب سعودي ينفذون صيانة خطوط الضغط العالي دون فصل التيار، وذلك عبر تقنيات معينة.

ونشرت ” السعودية للكهرباء ” المقطع تحت عنوان “ هكذا تكون الصيانة الحية على المجال الكهربائي لخطوط النقل جهد 380.000 فولت ” .

وبيَّن الفريق أن إجراءات السلامة تتمثل في المعدات الخاصة للدخول إلى المجال الحي، وملابس خاصة يتم اختبارها قبل العمل وهل مناسبة أم لا.