بالفيديو.. طارق الحبيب: المتطرف يتبنى فكرة ثم يبحث بعد ذلك عما يثبتها

علي القحطاني(صدى):

أكد بروفيسور واستشاري الطب النفسي، دكتور طارق الحبيب، أن المتطرف فكريًا، شخص يتبنى فكرة ثم يبحث بعد ذلك عما يثبتها، وليس العكس.

وأوضح طارق خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إن المتطرف يبحث عن إثباتاته بعد الفكرة، أما الإنسان السوي غير المتطرف فكريًا يجمع المعطيات ثم تأتي الفكرة.

وتابع ” الحبيب “: ” وكذلك الفكرة الداعشية يجب قتل العلماء وقتل الحكام لماذا؟ لأن حاكم معين في دولة معينة قال كلمة معينة؛ أي تأتي الإثباتات غير الحقيقية بعد تبني فكرة معينة، يجب أن نقتل عالم الدين الفلاني لماذا؟ ”

واستطرد: ” يظل يقول ليش ليش، أصل مرة قبل خمس سنين أظن قال؛ أي لا يتذكر ما هي القصة فهو مقتنع بالفكرة وغير مشغول بالتبرير. ”

وأشار الدكتور إلى أن المتطرف في العادة عنده إشكالية في طريقة التفكير، وليس في مرض نفسي.

بروفيسور واستشاري الطب النفسي أ. د. طارق الحبيب

المتطرف في العادة عنده إشكالية في طريقة التفكير، وليس في مرض نفسي.@Talhabeeb#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/xlFw52hsRy — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 26, 2019