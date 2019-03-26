احذرِ دخول الكحل والماسكرا في العين

أميرة خالد(صدى):

يعرض إساءة استخدام الكحل لإصابة العين بمشكلات خطيرة.

وأوضح الدكتور حسام محمود فرج، استشاري طب وجراحة العيون، أن دخول الكحل أو الماسكرا (مكياج العيون) في العين، يتسبب في تعرض العين لمشكلات متعددة، منها:

– زيادة خطر تلوث العين.

– الحساسية والالتهابات الشديدة.

– تعرضها للجراثيم والميكروبات.

كما يحذر فرج، من وضع الكحل أو الماسكرا التي توضع على الرموش قبل ارتداء العدسات اللاصقة، حتى لا يلتصق الكحل بالعدسات ويدخل إلى العين ويسبب تهيجًا شديدًا واحمرارًا في العين، مشددًا أن في حالة حدوث حرقة شديدة في العين، واحمرارها ونزول الدموع بكثرة، يجب استشارة الطبيب فورًا.

وقال الدكتور طارق مأمون، أستاذ طب وجراحة العيون، إن استخدام منتجات الكحل والماسكرا والعدسات اللاصقة الرديئة ومجهولة المصدر، لها مضاعفات خطيرة على العين، فقد تسبب التهيج والاحمرار والحساسية الشديدة، بالإضافة إلى حدوث قرحة في العين.

وينصح أستاذ طب وجراحة العيون بضرورة غسل العين جيدًا بالماء الفاتر في حالة دخول أي بقايا من الكحل أو الماسكرا في العين، وإذا اشتد الاحمرار في العين، ينبغي في هذه الحالة استشارة الطبيب فورًا.