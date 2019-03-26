بالصور.. الهلال يواصل تدريباته.. وزوران يقيم لهم مأدبة عشاء

نواف السالم(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم، عصر اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة مضيفه ” النصر “، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وغلب الجانب الفني على الحصة التدريبية، واشتمل مران الفريق على:

جمل تكتيكية، وتطبيقات فنية، ومناورة على جزء من الملعب، وخضع اللاعب ” محمد البريك ” لجلسة علاجية في عيادة النادي الطبية بعد تعرضه لكدمة أثناء لقاء أحد الماضي.

ويؤدي الفريق مرانا مغلقا في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء وذلك في مقر النادي، وأقام المدير الفني ” زوران ماميتش ” مأدبة عشاء للاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم بعد نهاية تدريب اليوم.