راهب يقتل كلبًا أمام رعاياه ويأمرهم بتناول لحمه النيء

كاني(صدى):

قام كاهن من مدينة كاني في جمهورية بوتسوانا الأفريقية، بقتل كلب أمام رعايا الكنيسة ثم تناول لحمه النيء وعرض عليهم تناوله.

وقتل الكاهن البتسواني، الشهير بـ ” رسول كيني ” بقتل الكلب أمام أعين رعاياه وبدأ بتناول لحمه النيء، واصفًا إيها بـ ” المبارك ” فيما عرض على الحاضرين تذوق اللحم.

ولم يجبر الرهاب أحدًا على تذوق اللحم، فيما أكل منه البعض بناء على رغبته، كما أظهرت صورة قيام الراهب بتقديم اللحم لطفل صغير.