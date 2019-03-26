راهب يقتل كلبًا أمام رعاياه ويأمرهم بتناول لحمه النيء
قام كاهن من مدينة كاني في جمهورية بوتسوانا الأفريقية، بقتل كلب أمام رعايا الكنيسة ثم تناول لحمه النيء وعرض عليهم تناوله.
وقتل الكاهن البتسواني، الشهير بـ ” رسول كيني ” بقتل الكلب أمام أعين رعاياه وبدأ بتناول لحمه النيء، واصفًا إيها بـ ” المبارك ” فيما عرض على الحاضرين تذوق اللحم.
ولم يجبر الرهاب أحدًا على تذوق اللحم، فيما أكل منه البعض بناء على رغبته، كما أظهرت صورة قيام الراهب بتقديم اللحم لطفل صغير.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4726 ] نشر منذ 19 دقيقة
((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)).
وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70371 ] نشر منذ 16 دقيقة
قاتلكم الله واخزاكم يا انجاس ,, آمين ,,