وظائف صحية شاغرة بالهلال الأحمر في المسابقة الوظيفية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية على فئة فني بمسمى (فني إسعاف وطب طوارئ) عن طريق المسابقة الوظيفية.

ودعت المتقدمين على قوائم جدارة بوزارة الخدمة المدنية، ضرورة التقديم على هذه الوظائف، واشترطت في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على دبلوم مدته لا تقل عن سنتين في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ، وحاصلاً على تسجيل مهني ساري المفعول وتصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للوظيفة المطلوبة، ويحمل رخصة قيادة سعودية سارية المفعول، وأن يجتاز التقييم المعد من قبل هيئة الهلال الأحمر لشغل هذه الوظيفة، ثم يقدم أصول المؤهلات العلمية والمستندات الثبوتية المطلوبة عند الطلب لاحقاً، ولديه الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أنه يمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم من خلال موقع الهيئة الإلكتروني (هنــــــا)، وإرفاق جميع المستندات على ملف PDF(الهوية الوطنية + المؤهل العلمي + معادلة الشهادة لمن حصل على المؤهل من خارج المملكة + التصنيف المهني + رخصة القيادة)، وذلك حتى نهاية موعد استقبال الطلبات في 1 شعبان 1440هـ.