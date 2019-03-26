بالصور.. رجل يعذّب زوجته وطفلته لإرضاء ” الأرواح الشريرة “

برازيليا(صدى):

أقدم رجل في مدينة أنابوليس وسط غرب البرازيل، ر على تعذيب زوجته وطفلته لعدة أيام، خلال ما يُسمى ” أعمالًا احتفالية في طقوس سحر أسود مريبة “.

وقالت مصادر إن ريبيرو، الذي ينتمي لما يُسمى ” عبدة الشيطان ” ، حبس زوجته وطفلته في المنزل، وهددها بتقديمها ضحية إنسانية للأرواح الشريرة.

وتمكنت الضحية من الفرار، وإبلاغ الشرطة، حيث كانت مصابةً بتشوهات وكسور بالغة، في مناطق متفرقة من جسدها، وكانت الطفلة مصابة بخدوش عميقة في الوجه.