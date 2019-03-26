تقرير رسمي يكشف زيف الانقلاب الفاشل على أردوغان في تركيا

طلال الضوي(صدى):

يومًا بعد يوم، ينكشف زيف الانقلاب التركي المزعوم، إذ كشف تقرير تركي لـ ” خبراء مكلفين رسميًّا ” أن طائرة أف-16 التي، زعمت السلطات حينها أنها قصف مقرّ مديرية أمن أنقرة ليلة انقلاب 2016، لم تقلع أبدًا في تلك الليلة، وأن الطائرة التي زعمت أنها قصفت مقر البرلمان كانت على الأرض أثناء حدوث القصف.

ونشر الكاتب الصحفي جوهري جوفين، رئيس تحرير مجلة “ نقطة ” التركية سابقًا، أدلة جديدة، استنادًا إلى وثائق المحكمة الرسمية، تكشف زيف الرواية الرسمية لأحداث الانقلاب.

ووفقًا للتقرير الأولي الذي أعده الخبير من القوات الجوية الرائد “ أوغراش توبجو ” ، فإن الطائرة رقم 110 ألقت قنبلة من نوع (جي بي يو-10) على شعبة الطيران التابعة لمديرية أمن أنقرة في الساعة 23:18 من ليلة الانقلاب، وقد وضعت النيابة العامة هذا التقرير الأولي في كراسة رقم 532 ضمن لائحة اتهام قاعدة آكينجي، وذلك على الرغم من أنه لم يتضمّن المعلومات الخاصة بالصندوق الأسود للطائرة، بالإضافة إلى المعطيات المادية الأخرى.

وتبيّن لاحقًا أن الرائد أوغراش توبجو، أنه كان في مطار “ دالامان ” بمدينة موغلا التي كان أردوغان يقضي فيها عطلته، أثناء أحداث الانقلاب، وذلك على الرغم من أنه كان في إجازة صيفية رسميًّا، وفقًا لتقرير لـ صحيفة ” زمان ” التركية.

وأوضح التقرير الموسع الذي أعدته شركة توساش لصناعات الفضاء، والذي يحمل رقم الملف 165613، أن الطائرة رقم 110، المزعوم بأنها قصفت مقر مديرية أمن أنقرة في مذكرة الاتهام، لا تقع ضمن قائمة الطائرات المنطلقة ليلة الانقلاب، وأكد أن آخر طيران لها كان في 14 يوليو 2016، أي قبل يوم واحد من محاولة الانقلاب.

كما لفت التقرير، القائم على فحص الصندوق الأسود للطائرة بشكل أساسي، إلى أن خزان وقود طائرة رقم 110 كان ممتلئًا، ولم يوجد أي تسجيل للكاميرا DVR وDTC، مع أنه يبدأ التسجيل تلقائيًا عند إقلاع الطائرة، كذلك لم يوجد أي أثر لإطلاق القنبلة بعد فحص قاذفة القنابل للطائرة، لينتهي التقرير إلى عدم إلقاء أي قنبلة من هذه الطائرة ليلة الانقلاب.

وأظهر التقرير ذاته أنه من المستحيل أن تكون الطائرة رقم 105 هي التي قصفت مقر البرلمان، حيث كانت الطائرة على الأرض عندما حدثت عملية قصف البرلمان، وفقًا للمعطيات التي حصلوا عليها خبراء شركة توساش بعد فحص الصندوق الأسود للطائرة.

وبعدما اعتمد قائد قاعدة “ آكينجي ” العقيد أحمد أوزجتين في دفاعه عن نفسه في جلسة المحاكمة على هذا التقرير، الذي أعدته شركة صناعات الفضاء، ووضع النيابة العامة في موقف حرج، حدث تطور مثير للغاية، إذ توجهت النيابة إلى حذف المعلومة التي تقول “ أطلقت القنبلة من الطائرة رقم 110 ” من مذكرة الاتهام وكتبت بدلاً منها “ الطائرة التي قصفت مديرية أمن أنقرة ” ، من دون ذكر الرقم.

التقرير الموسع لشركة صناعات الفضاء ورفض النيابة العامة فحص 11 طائرة من أصل 77 طائرة انطلقت ليلة الانقلاب، يكشف زيف الرواية الرسمية لهذا الانقلاب، ما يدل على أن أردوغان استخدم بعض الضباط المتقاعدين التابعين لحليفه الجديد تنظيم أرجنكون في قصف مقر البرلمان ومديرية الأمن من جانب، ومن جانب آخر، دعا أنصاره من المليشيات شبه المسلحة للنزول إلى الشوارع بدلا من القوات الأمنية واستخدمها ضد الطلبة العسكريين العُزل، وذلك لتتشكل الصورة التي يريدها من أجل إضفاء صبغة حقيقية على روايته الرسمية للأحداث.