نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق جسر الملك عبدالله بمشعر منى، وتحويل حركة المركبات اعتبارًا من غدًا.

وقالت إدارة المرور عبر ” تويتر ” : توضح إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة تطوير مكة المكرمة بأنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1440/7/20هـ وحتى تاريخ 15/11/1440هـ سيتم إغلاق جسر الملك عبدالله بمشعر منى، وتحويل حركة المركبات حسب الخريطة المرفقة.

وأضافت : سيتم تحويل الطريق للقادمين من العزيزية والراغبين في الاتجاه إلى الشرائع وطريق الطائف السيل يمينًا إلى طريق عبدالعزيز ومنه إلى جسر الملك فيصل ومن ثم الاتجاه إلى طريق الشرائح الطائف السيل.

وأكدت أنه سيتم تحويل القادمين من الشرائع الراغبين في الاتجاه إلى العزيزية باتجاه جسر الملك فيصل ومن ثم الاتجاه إلى العزيزية وعلى مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية.

وجاء ذلك بسبب أعمال مشروع إنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله.