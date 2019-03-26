العتيبي: تضارب روايات والدي طفل الجبيل.. وننتظر إفادة الطفل والتقارير الطبية

علي القحطاني(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الأستاذ سلطان بن مطلق العتيبي أن اللجنة الداخلية التي تم تشكيلها للتحقيق في حادثة سقوط الطفل حمد الشهراني من إحدى العمارات السكنية بالجبيل، شرعت في التقصي الفوري والتحقيق وجمع الدلائل لمعرفة ملابسات الحادث تمهيدا لرفع تقرير مفصل القيادة المؤسسة.

وأضاف العتيبي: تضاربت رواية والدي الطفل بشأن الحادثة فبحسب بلاغ والدته فإن أبنها تعرض لحادثة دهس حيث وجد ملقيا على الرصيف العام الذي يبعد عن البناية بمسافة تتجاوز 12 متر تقريبا ووفقا لرواية والده فإن الإبن قد تعرض للسقوط من سطح إحدى البنايات السكنية، علما بأن الطفل ليس من سكان هذه البناية وإنما يسكن في فيلا قريبة منها.

وأكد العتيبي أن اللجنة المكلفة في التحقيق ستبحث في هذه الروايات كافة وستستصحب كذلك إفادة الطفل نفسه والتقارير الطبية عقب مباشرة فرق الأمن والسلامة للحادثة سواء التقرير الصادر عن عيادة التحلية أو تقرير المستشفى العام في الجبيل بعد نقل الطفل المصاب إليه لإجراء مزيد من الفحوصات، وستعلن نتائج التقرير النهائي في القريب العاجل.

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