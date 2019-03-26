بالفيديو والصور.. خروج سائق منهارًا من سيارته اللامبورجيني بعد اصطدامه بشجرة

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو سائق يخرج منهاراً من سيارته اللامبورجيني الرياضية الفارهة بعد اصطدامه بحائط و شجرة بأحد شوارع لندن الضيقة.

وتفصيلًا، انطلق السائق في جولة استعراضية بسيارته ذات الـ ٢٥٠٠٠٠ جنيه استرليني أمام مجموعة من المشاهدين بإعجاب لآداء موتور السيارة المثير حاملين كاميرات هواتفهم لتصويرها.

ولم تمضِ بضع دقائق قليلة حتى فقد السائق القدرة على التحكم في السيارة على تلك السرعة العالية و في شارع ضيق و ازدحام مروري به، لتصطدم السيارة بعنف في جدار و شجرة و ينتج عن الاصطدام خسائرة كبيرة بالسيارة بينما خرج السائق منهاراً يبكي ولكن دون أي إصابات.