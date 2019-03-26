بالفيديو.. ” PAL-V ” تطلق سيارة طائرة

جنيف(صدى):

كشفت شركة ” PAL-V ” في معرض جنيف الأخير عن سيارة طائرة هي الأولى من نوعها في العالم، حيث لديها القدرة على التنقل كسيارة عادية على الطرقات، والتزود بالوقود من أي محطة محروقات، وكذلك التحليق كمروحية صغيرة، وطيها عند الحركة على الأرض.

وتحتوي المركبة على محركين يعملان بالبنزين، محرك بعزم 99 حصانا مخصص لتحركيها على الأرض، بسرعة تصل إلى 160 كلم ـ ساعة، ومحرك آخر للطيران، أما قمرتها فتتسع لشخصين.

وقال الخبراء في ” PAL-V ” إن شركتهم عازمة على طرح هذه المركبة في الأسواق خلال العامين المقبلين، لكن سائقها سيحتاج إلى امتلاك نوعين من الرخص، رخصة لقيادة السيارات، وأخرى لقيادة المروحيات والطائرات الصغيرة.