مدرب منتخب المغرب يُعلق على اعتذار ” حمد الله ” : ” طويت هذه الصفحة “
علق المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الثلاثاء على غياب مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمد الله عن قائمة أسود الأطلسي.
وقال رينارد : لقد هاتفت اللاعب واستدعيته للفريق لكنه اعتذر وأنتم تعرفون أعذار هذا الغياب، وطويت هذه الصفحة، للأسف أنا رجل واقعي وهذه فلسفتي وهذه قناعتي.
وأضاف المدير الفني : لدي مجموعة من اللاعبين أضع فيهم كامل الثقة، أنا فخور بمجموعتي القوية “.
والجدير بالذكر أن المنتخب المغربي يلتقي مساء اليوم أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية ستقام في طنجة.
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