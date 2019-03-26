مدرب منتخب المغرب يُعلق على اعتذار ” حمد الله ” : ” طويت هذه الصفحة “

ماجد محمد(صدى):

علق المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الثلاثاء على غياب مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمد الله عن قائمة أسود الأطلسي.

وقال رينارد : لقد هاتفت اللاعب واستدعيته للفريق لكنه اعتذر وأنتم تعرفون أعذار هذا الغياب، وطويت هذه الصفحة، للأسف أنا رجل واقعي وهذه فلسفتي وهذه قناعتي.

وأضاف المدير الفني : لدي مجموعة من اللاعبين أضع فيهم كامل الثقة، أنا فخور بمجموعتي القوية “.

والجدير بالذكر أن المنتخب المغربي يلتقي مساء اليوم أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية ستقام في طنجة.