بالفيديو.. إمام مسجد يركل شخص حاول الاعتداء عليه خلال خطبة الجمعة

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول في مصر شخص يعتدي على إمام مسجد بالإسكندرية على المنبر أثناء إلقائه خطبة الجمعة الماضية.

وظهر في الفيديو تقدم أحد الأشخاص نحو المنبر ثم خلعه الحزام الخاص به ومحاولته الاعتداء على إمام المسجد، الذي قام على الفور بضربه بقدمه، وإبعاده عن المنبر.

وقال إمام المسجد إنه لا يعرف من هذا الشخص أو سبق أن قابله من قبل، وأن مديرية الأوقاف اتخذت إجراءاتها وقامت بتحرير محضر ضده.