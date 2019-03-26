فيديو تحذيريًا لمواطن أُصيب بإعاقة إثر حادِث مروري

عادل الحربي(صدى):

نشر مواطن، تعرّض لحادث مروري قبل فترة، وأصيب على أثره بإعاقة جسدية، مقطع فيديو لتحذير قائدي المركبات من خطورة الحوادث على حياتهم.

وحث موسى الشريف قائدي المركبات على الالتزام بالتعليمات المرورية والقيادة المتمهلة لتجنب التعرض لنفس مصيره، قائلًا إنه صادف حادثاً أثناء عودته من عمله، دفعه للتوقف وبث هذا الفيديو وتعديد إحصائيات لضحايا الحوادث المرورية خلال الـ20 عاماً الأخيرة ومقارنتها بإحصائيات ضحايا الحروب الشهيرة التي مرت بها المنطقة طيلة العقود الماضية.

وأشار موسى إلى أن 17 شخصاً يموتون يومياً بسبب الحوادث في المملكة، كما تجاوز عدد وفيات الحوادث في المملكة في عام واحد فقط (2009) 6800 شخص.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور؛ فقد أسفرت الحوادث المرورية في المملكة خلال العام 2018 عن وفاة أكثر من 6000 شخص وإصابة ما يزيد على 30 ألفاً.