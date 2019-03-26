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” الرياض فارما ” تعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج

” الرياض فارما ” تعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الرياض فارما عن توفر وظائف للرجال والنساء، بمسمى ” مندوب دعاية طبية ” لحملة البكالوريوس حديثي التخرج؛ حيث اشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وجاءت من ضمن شروطها، يحمل البكالوريوس في تخصص الصيدلة (حديث التخرج(، و مهارات قيادية، ومستوى عال من الالتزام والتحفيز، ومهارات جيدة جداً في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ومهارات اتصال ممتازة، والثقة بالنفس.

وأوضحت ” الرياض فارما ” أن التقديم متاح حالياً من خلال إرسال سيرة ذاتية حديثة مع كتابة كود الوظيفة (S12) إلى البريد الإلكتروني: [email protected]


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