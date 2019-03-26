بالفيديو.. شاب سوري يلتقي بوالدته بعد 10 أعوام

دمشق(صدى):

كشفت مشاهد مؤثرة، عن مفاجأة سارة لشاب سوري لم يرَ والدته منذ 10 أعوام؛ لتعود إليه خلال مشاركته في برنامج ” صباح الدار ” على قناة ” أبو ظبي ” خلال الاحتفال بعيد الأم.

وفي تفاصيل الواقعة، كان الشاب يقدم فقرة خلال البرنامج وقدم التحية لوالدته، وتحدث عن ذكرياته معها والأكلات التي كان يحب تناولها من يده، ثم تلقى اتصالاً هاتفياً من والدته التي عبرت عن اشتياقها له.

وحدثت المفاجأة، حينما كان يتحدث معها عبر الهاتف ففوجئ بها تدخل عليه الاستوديو ليحتضنها بشدة ويذرف دموعه متأثراً، وبكت الأم بدورها متأثرة بلقاء ابنها بعد غياب 10 سنوات قاسية عليهما.