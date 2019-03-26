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  3. دكتور ينصح بترك المياه المعبأة والشرب من مياه الحنفيه

دكتور ينصح بترك المياه المعبأة والشرب من مياه الحنفيه




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 32 دقيقة

مياه الحنفيه افضل واجود لانها عليها متابعه دقيقه

المياه المعبأه كل من ايد اله ..ولاتوجد عليها رقابه تصنيع وتخزين ونقل

[ عدد التعليقات: 70335 ] نشر منذ 15 دقيقة

كلام ممتاز ,,

,, شكراً على هاالمعلومات الصحيه ,,

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