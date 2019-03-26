دكتور ينصح بترك المياه المعبأة والشرب من مياه الحنفيه

الثلاثاء 26
مارس
مياه الحنفيه افضل واجود لانها عليها متابعه دقيقه
المياه المعبأه كل من ايد اله ..ولاتوجد عليها رقابه تصنيع وتخزين ونقل
كلام ممتاز ,,
,, شكراً على هاالمعلومات الصحيه ,,
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الراوق[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 32 دقيقة
مياه الحنفيه افضل واجود لانها عليها متابعه دقيقه
المياه المعبأه كل من ايد اله ..ولاتوجد عليها رقابه تصنيع وتخزين ونقل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70335 ] نشر منذ 15 دقيقة
كلام ممتاز ,,
,, شكراً على هاالمعلومات الصحيه ,,