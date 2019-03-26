تفاصيل جديدة عن المعلمة المتوفاة بحادث الأمواه.. اعتمرت قبل وفاتها بيوم

أبها(صدى):

أوضح شقيق المعلمة إيمان الظفيري التي توفيت في حادِث مروري رفقة زميلتها صفية الغامدي على طريق خميس مشيط – الأمواه، يوم الأحد الماضي، عن تفاصيل جديدة عن المعلمة المتوفاة.

وأكد المواطن، أن شقيقته كانت أدت العمرة رفقة زوجها قبل وفاتها بيومٍ واحد؛ لافتًا إلى أنتها لم يكتب لها أن تعيش لتفرح بنقلها في حركة النقل الخارجي من تعليم بيشة إلى منفذ الرقعي بمحافظة حفر الباطن.

وأوضح أن لديها طفلة عمرها عامان ونصف؛ فيما قال زوج المعلمة بلقيس صالح التي أصيبت في الحادث، أنه تسلم جثمان ابنه الرضيع الذي كان مرافقاً لوالدته وقت الحادث، حيث سيذهب لدفنه في الأحساء.

وكشف زوج المعلمة المصابة، عن تفاصيل أليمة عن الواقعة؛ حيث أخبره الأطباء أول الأمر أن ابنه أصيب بالعمى حتى لا يصدموه بخبر وفاته ثم اعترفوا له بالأمر؛ بينما أضاف أن ابنه الآخر تعافى من الإصابات التي تعرض لها في الحادث وهو الآن بصحة جيدة؛ مناشدًا وزير الصحة بنقل زوجته لتلقي العلاج في مستشفى متقدم.

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