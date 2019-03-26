” تعليم الرياض ” : تنظيم الاحتفالات والمناسبات يجب أن يكون في أوقات محددة

علي القحطاني(صدى):

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، اليوم الثلاثاء، تعميمًا على جميع إدارات التعليم بالمنطقة، وذلك للتأكيد على عدم التوسع في تنظيم الاحتفالات ومناسبات التكريم بالمدارس، والتركيز على العملية التعليمية داخل الصف.

وأكد ” الوهيبي ” أن تنظيم الاحتفالات ومناسبات التكريم وغيرها يجب أن تكون في أوقات محددة دون أن تؤثر سلبياً على سير العملية التعليمية أو اليوم الدراسي؛ مشددًا على ضرورة عدم تكليف الطلاب والطالبات بأي تكاليف مالية أو عينية لإقامة الاحتفالات.

ويأتي هذا التوجيه في إطار توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بأهمية عدم هدر الوقت والجهد في ما يؤثر سلبياً على سير العملية التعليمية، والتركيز على ما من شأنه رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، وعدم المبالغة في إقامة الاحتفالات ومناسبات التكريم في المدارس.