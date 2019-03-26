تحذير من عودة ” مومو ” بمقاطع Baby Shark

مدريد(صدى):

أصدرت الشرطة الإسبانية تحذيرًا لأولياء الأمور من عودة ” تحدي مومو ” للظهور في شبكة الإنترنت، وذلك عبر مقاطع الفيديو الشهيرة ” بيبي شارك ” Baby Shark ” .

وعن التفاصيل، أوضحت الشرطة أن قراصنة الإنترنت ” المختلين ” يعيدون الشخصية المرعبة إلى الحياة؛ وذلك من خلال إدخالها في فيديوهات ” Baby Shark ” . وغيرها من مقاطع مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف الأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن ” مومو ” عادت مرة أخرى في وقت سابق من هذا العام، عندما بدأت تظهر في مقاطع فيديو يوتيوب الأطفال، بما في ذلك ” Peppa Pig ” .

وكانت الشرطة قد حذرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الآباء والأمهات بالقول، ودعتهم للإشراف على الفيديوهات التي يشاهدها أطفالهم عبر الإنترنت، وخاصة صغار السن.