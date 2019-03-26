بالفيديو.. لجين عمران تتعرض للانتقاد بسبب ” الكبسة “

الرياض(صدى):

تعرضت الإعلامية لجين عمران للهجوم؛ بسبب مقطع فيديو قديم أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداوله مرة أخرى.

وتظهر ” لجين ” في الفيديو برفقة شقيقتها الفنانة أسيل خلال تناولهما للكبسة الخليجية، وهي تأكل الارز واللحم بأصابعها من الصينية بدلاً من الملاعق والصحون.

فيما كانت ” أسيل ” تحاول التصرف بلباقة أمام الكاميرا، حيث وضعت الارز في الصحن وحملت الملعقة، لكن لجين عاجلتها بقولها: ” ولا أحلى من كده.. بلا حضارة بلا بطيخ.. حلاوة الأكل كده.. باليد من البلاستيك علطول ” .

واتبعت ” أسيل ” نصيحة شقيقها وأكلت بيدها من الطبق لترد شقيقتها بسخرية: ” خلوا الصحن ينفعكوا.. لا أحد يكلمني ” .

وردت ” لجين ” على منتقديها من خلال بعض العبارات والرسائل المباشرة عبر صفحتها على تطبيق ” انستجرام ” قالت فيها: ” الكلام الطيب والعبارات اللطيفة لا تكلفك شيئاً ومفعولها كالسحر ” .

وتابعت: ” إذا لم تستطع أن تعيش التفاؤل والأمل وتمنحه لغيرك، فلا تجبر من حولك أن يعيشوا إحباطاتك وتشاؤمك ” .