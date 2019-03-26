مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 12.19 نقطة ليقفل عند مستوى 8678.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الطيار, سويكورب وابل ريت, هرفي للأغذية, باتك, والتصنيع الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية, العالمية, عناية, الاتحاد, وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.99% .

فيما كانت أسهم شركات الطيار, الخضري، كيان السعودية, دار الأركان, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الطيار, سابك, الراجحي, الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 53.04 نقطة ليقفل عند مستوى 3657.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 103 آلاف سهم تقاسمتها 147 صفقة.