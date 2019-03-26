بالصور.. مواطنات شابات بالخبر يقتحمن عالم الفروسية

نايف السالم(صدى):

اقتحمت 20 فتاة في مدينة الخبر، عالم الفروسية حيث امتطين الخيول العربية ودخلن المضمار في صولات وجولات على مدى ساعات من التدريبات المكثفة، وقدمن استعراضات رائعة من على ظهور الخيول؛ فيما قالت الشابة ريمان طرزان أنها بدأت تتردد بشكل منتظم على أحد النوادي المتخصصة في رياضة ركوب الخيل والفروسية.

وأوضحت الشابة ” ريمان ” أن رياضة ركوب الخيل تمتاز بفوائدها الصحية والنفسية الكثيرة، ما يجعلها من أكثر أنواع الرياضات التي تجمع بين المتعة والتمارين، التي تعزز اللياقة البدنية وتحسن الحالة النفسية والجسدية في آن واحد؛ لافتة إلى أنها حصلت على ميداليتين محليتين، وأطمح في المواسم القادمة لتحقيق مشاركات عربية ودولية.

وأكدت ” ريمان ” إن هناك العديد من الفارسات السعوديات اللاتي حصلن على جوائز ومشاركات في المهرجانات، وحققن إنجازات واضحة، مؤكدةً أنها هي شخصيا تلقت دعما كبيرا من أهلها ولم تجد رفضا منهم على الرغم من عدم وجود نوادٍ متخصصة في السابق لرياضة الفروسية، وذلك بحسب موقع ” العربية. نت ” .

ومن جانبها، قالت الشابة منيرة الذيب 16 عاما: ” منذ صغري أحب ركوب الخيل، ثم بدأت عائلتي بتنمية هوايتي ودخلت النادي لتعلم ركوب الخيل إلى أن أتقنته وأصبحت فارسة، أتدرب بشكل يومي وأشجع الشابات الراغبات في تعلم تلك الرياضة على الانضمام معنا ” ، مضيفةً: ” إن التدريب يبدأ بأساسيات ركوب الخيل مرورا بالعناية به وتغذيته وتنتهي عند إدارة الإصطبلات ” .