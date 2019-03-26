دهس طفل بمحافظة شقراء.. والهلال الأحمر يكشف سبب تأخره عن إسعافه

عادل الحربي(صدى):

تعرض طفل للدهس في الشارع الرئيسي بمحافظة شقراء وهو يقود دراجته الهوائية؛ مما أسفر عن وجود إصابات في رأسه ونزيف خارجي.

وعن التفاصيل، ظل الطفل ينزف لمدة نصف ساعة ، بعد تعرضه للدهس وتأخر الإسعاف في مباشرة الحادث وإسعاف المصاب.

وتجمع المواطنين وتفاجأوا بعد بقاء الطفل ينزف وسط الطريق لمدة قاربت نصف ساعة بقدوم الهلال الأحمر من محافظة مرات لإسعاف الطفل المصاب، ولم يحضر الهلال الأحمر بمحافظة شقراء.

وعن سبب ذلك، قال متحدث الهلال الأحمر أن سبب التأخر كان بسبب مباشرة فرقة الهلال الأحمر حادثاً خارج المحافظة على طريق لبخة.

حيث استدعى هذا الأمر الاستعانة بفرقة الهلال الاحمر بمحافظة مرات، التي تبعد ٣٥ كلم عن شقراء.