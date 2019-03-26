بعد استحواذ أوبر على كريم.. تعرف على الأسعار والخدمات المتوقعة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة ” أوبر ” عن توصلها لإتفاقية إستحواذ على شركة ” كريم ” مقابل 3.1 مليار دولار على أن تُوقع الصفقة خلال الربع الأول من العام المقبل 2020 .

وبموجب هذه الصفقة التي كانت شركة “جيفريس ذ.م.م” مستشار مالي لها ستستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، التي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقاً رئيسة من ضمنها المملكة والإمارات و مصر والأردن وباكستان .

ومن المقرر أن يقود أعمال ” كريم ” أحد مؤسّسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن “أوبر” وعضوين ممثلين عن “كريم”، وسيقوم كل من “أوبر” و”كريم” بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل .

وأكد ” الشيخة ” على أهمية هذه الخطوة التي تجمع بين الإدارة العالمية لشركة أوبر وخبرتها التقنية مع البنية التحتية التقنية لشركة كريم في المنطقة وقدرتها على تطوير حلول محلية مبتكرة .

كما توقعت الشركتان أن يوفر الإتفاق فرصة للتوسع في تنوع وموثوقية الخدمات المتوافرة، وعلى نقاط أسعار مختلفة بهدف خدمة المزيد من العملاء .

وفيما يتعلق بالشركاء السائقين والكباتن، فإن الشركتين تتوقعان زيادة نمو الرحلات وتحسين الخدمات إضافة إلى إمكانية تحقيق نسب أرباح أعلى من خلال الاستفادة بصورة أكبر من وقت الشركاء في القيادة على الطرق .