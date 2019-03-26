رجل يقتل زوجته خنقا بسبب ” الغيرة “

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل زوجته شنقًا؛ وذلك بعد أن تملكته الهواجس بأن زوجته على رجل آخر، ليقوم بقتلها دون التأكد من صحيح سلوكها.

وعن تفاصيل الواقعة، أخذت الهواجس تترد إلى الزوج وانتقال الشك اتجاه زوجته، خاصة أنها تمكث بمفردها طيلة اليوم لا يعلم عنها شيئًا، ولا يراها بعينه.

وبدأ المتهم في إيهام نفسه بأن زوجته علي علاقة برجل آخر، وأنها تتحدث معه ويتبادلون اللقاءات في غيابه بعد خروجه من المنزل، ولكنه لم يحاول أن يثبت صحيح شكوكه في سلوك زوجته.

أقنع الزوج نفسه أنه علي صواب وإن تلك الهواجس حقيقة، وتخطي أقصي مراحل الشك بزوجته، فعاد الي المنزل واقترب منها، ووضع عنقها بين قبضتيه واخذ يخنق بها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعلمت الجهات الأمنية بالحادثة، وأدعى الزوج في بدابة الأمر أنها فارقت الحياة نتيجة ” ماس كهربائي ” ، إلا أنه اعترف بارتكاب الجريمة فيما بعد.

حيث أشار إلى أن حبه المتزايد لزوجته دفعها للشك في سلوكها؛ وذلك نظرًا لتغيبه طوال اليوم خارج المنزل، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة ” القتل العمد ” لزوجته.